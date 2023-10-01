Как Россия спасла США от англо-французской интервенции и развала

В 1860 году США раскололись. Южные штаты образовали Конфедерацию. В начавшейся Гражданской войне (Американский миф о войне из-за рабстваЗападная Европа нам поможет; Часть 2) большую роль сыграла внешняя политика северян и южан.
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