В Тверской области при участии Россельхознадзора ликвидировано 78 скотомогильников

18 декабря 2023 года опубликован Федеральный закон от 12.12.2023 № 582-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Данным Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 14.
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