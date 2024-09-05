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«Страна.ua»: в Киеве и Кривом Роге прогремели взрывы

«Страна.ua»: в Киеве и Кривом Роге прогремели взрывы

В Киеве и Кривом Роге прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». Накануне по всей территории Украины звучала сирена воздушной тревоги, на ее фоне раздались взрывы в Ровно и Львове.

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