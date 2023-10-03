Здание посольства Украины в Москве захотели отобрать в пользу патриотов

Здание посольства Украины в Москве захотели отобрать и передать в пользу патриотических организаций. Соответствующее обращение Фонд защиты национального исторического наследия направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.
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