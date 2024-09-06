Новый пешеходный мост через Яузу связал Алексеевский и Ростокино

На северо-востоке Москвы состоялось торжественное открытие нового пешеходного перехода, который стал не только еще одним украшением парка «Яуза», но и обеспечит удобную связь между районами Ростокино и Алексеевским.
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