Ставка Киева на победу ястребов в Вашингтоне может обернуться катастрофой

Почему Трамп приказал американской армии перестать быть защитниками и стать хладнокровными воинами? Как неоконсерваторы тайно переписали внешнюю политику Трампа и втянули США в иранскую кампанию? Каким образом Вашингтон планирует задушить экономику Китая с помощью морской блокады и вторичных пошлин? И почему противники Трампа из числа трампистов, такие как Джей Ди Вэнс и Такер Карлсон, оказались [… Читать далее: https://govorit.