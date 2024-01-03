Соседи в СНТ под Выборгом подрались в новогоднюю ночь из-за трансформаторной будки

Один из пострадавших получил перелом носа и сотрясение мозга. В СНТ «Эрудит», что находится под Выборгом, двое соседей не смогли уладить конфликт словесно из-за перебоев электричества в домах в новогоднюю ночь.
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