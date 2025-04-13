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Мам, мне ко второй: сурки в Крыму пробудились после зимней спячки

Мам, мне ко второй: сурки в Крыму пробудились после зимней спячки

Погода в Крыму в этом году, мягко сказать, удивляет. Достаточно теплый (что нормально для Юга России) январь сменился снежным февралем, а потом таким же снежным мартом и…снежным апрелем! И хоть синоптики успокаивали, что ничего аномального в таких капризах природы нет, жители полуострова все равно … .

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Комментарии
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А
Александр
видать из психушки вы берёте заголовки!!!!
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