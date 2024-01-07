Сборную Бразилии возглавит Доривал Жуниор. «Сан-Паулу» объявил об уходе тренера

«Сан-Паулу» сообщил, что 61-летний специалист покидает клуб. «Сбывается моя мечта, и это стало возможно только благодаря признанию моей работы в «Сан-Паулу», – сказал о переходе тренер, выигравший с командой Кубок Бразилии.