Главное в тезисах: Василий Крючков, Герой Советского Союза, за войну выполнил 572 боевых вылета, из них 340 — разведывательных, и дошёл от рядового лётчика до командира эскадрильи.
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