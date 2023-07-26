В Петербурге мигрант из Узбекистана избил жестоко женщину, соседку по коммунальной квартире на замечание

Павел Лазарев

Силовики очистили спортплощадку от наглых мигрантов: Требование прекратить преследования и репрессии против сотрудников полиции и ОМОНа Помните вопиющий случай, когда на детской площадке мигранты выгнали местных, угрожали детям и их родителям? Конечно, такое забыть нельзя и нужно помнить, чтобы в дальнейшем не попадать в ловушку засилья мигрантами нашей страны, среди которых полно нелегалов. Рейд в рамках закона Что делают многие наши мужчины? Защищают Родину. Тем временем в стране полно нелегалов, которые оккупируют детские площадки. Ситуация напоминает стихийное бедствие, только в отличие от него потоки приезжих не планируют сокращаться. Организация «Русская Община» не стала стоять в стороне от того, что творится в нашей же стране. Представители организации помогли местным жителям написать заявления в полицию, чтобы всё было по закону. Результаты действий Стоит отдать должное и самой организации, и полицейским, которые сработали эффективно. Приятно то, что гражданское общество и стражи порядка смогли совместными усилиями достичь результатов. Удалось собрать в одном месте 50 мигрантов. И что же? 18 из них нарушили законы, проявив хулиганские действия. 16 мигрантов – нелегалы. Это те сведения, которые известны на текущий момент. При этом стоит отметить, что площадку очистили от правонарушителей. Только вот сколько таких площадок по нашей стране, а полиции порой запрещают действовать. Складывающаяся ситуация является нездоровой для развитого общества. Поведение мигрантов Как это водится, часть задержанных оказала сопротивление сотрудникам полиции. Для приезжих это норма, только вот их за это не наказывают так, как положено. Подобная тенденция давно наметилась. Только вот пора её менять, потому что приоритеты всегда обязаны быть у местных жителей, а мигранты должны без лишних разговоров соблюдать законы, уважать наши традиции. Мигранты всё равно были задержаны, но сам факт сопротивления полиции ужасен. При этом силовики и люди смогли очистить площадку от мигрантов, которые вели себя не просто нагло, но и опасно для граждан. Сейчас они угрожают, а потом исполнят угрозы. Зачем ждать? Нужны предварительные меры безопасности для людей, наших российских жителей. Ситуация с силовиками Реальная помощь была оказана жителям стражами правопорядка. Только вот их стали сокращать, преследовать. Как такое может быть в великой стране? Вопрос большой, но после жалоб мигрантов (или кого-то там ещё) начались проверки. Думаю, что подключились диаспоры. Но это моё мнение, а по факту честно выполнившим свой долг стражам порядка грозит увольнение, идут и угрозы. Решение организации «Русская Община ZOV» говорит о том, что силовикам нужна наша поддержка. Организация указывает канал в «Телеграме» @obshina_rus; на почту info@obshinaru.ru можно отправлять слова поддержки честным бойцам, записывать видеообращение Путину, Бастрыкину. Они выполнили свой долг, но оказались в непростой ситуации. Если дадим их в обиду, то следующий раз возможно они уже не смогут помочь. Понять «Русская Община ZOV» можно. Рейд провели по правилам, помогли людям, ещё и спасли их жизни. Не станем забывать о том, что мигранты угрожали безопасности людей. Силовикам же огромное уважение. https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/9835822/pub_64c02cc8de34a847bc7fc8e3_64c0309540a38d7707de49d2/scale_1200