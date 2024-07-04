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Леонид Каневский признался, что понял по-настоящему слово "патриотизм" только в Израиле

Леонид Каневский признался, что понял по-настоящему слово "патриотизм" только в Израиле

Известный телеведущий и актёр Леонид Каневский рассказал, что удивило его в Израиле после приезда в эту страну.

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