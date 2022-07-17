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«Бешикташ» подписал Брайса Брауна

Атакующий защитник Брайс Браун (24 года, 191 см) стал игроком «Бешикташа», сообщает BJK Basket. В минувшем сезоне баскетболист выступал за команду G-лиги «Лонг-Айленд Нетс», набирая в среднем 12,9 очка, 3,8 подбора и 1,8 передачи.

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