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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Бийчанина осудили за выстрел в двух агрессивных бездомных собак с целью защиты

Бийчанина осудили за выстрел в двух агрессивных бездомных собак с целью защиты

Судья не нашел причин для оправдания мужчины, защищавшего свою собаку от бродячих псов, но наказание смягчил максимально В Бийске суд назначил наказание местному жителю, у которого не получилось в рамках закона защитить свою собаку, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Алтайского края.

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