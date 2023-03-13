Си Цзиньпин призвал превратить армию Китая в "Великую стальную стену"

Новоизбранный председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил о необходимости усовершенствовать армию страны и превратить ее в "Великую стальную стену" ради безопасности, в том числе на фоне растущей напряженности в отношениях с США.
Новоизбранный председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил о необходимости усовершенствовать армию страны и превратить ее в "Великую стальную стену" ради безопасности, в том числе на фоне растущей напряженности в отношениях с США.
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