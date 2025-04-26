"Высечено в камне". В США осознали: Москва не вернет Киеву земли — и точка

На президента Зеленского давят, заставляя согласиться на принудительный мир. План президента Трампа оставить занятые территории Украины за Россией “высечен в камне”, сообщили The Times осведомленные источники (новые территории не относятся к Украине, а вошли в состав России по итогам референдума.