За нелегальный майнинг введут уголовную ответственность

Минфин при участии Росфинмониторинга и Банка России готовят изменения в законодательство, устанавливающие ответственность за несоблюдение требований к обороту цифровой валюты, появившихся в августе прошлого года.
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