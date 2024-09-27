Министр Рамокгопа: ЮАР поддержала инициативу Путина создать сырьевые альянсы

Министр по вопросам электроэнергии и энергетики Южно-Африканской Республики (ЮАР) Кгосиентшо Рамокгопа заявил, что его страна поддерживает инициативу президента России Владимира Путина о создании сырьевых альянсов, которые будут регулировать мировые рынки ископаемых.