Министр Рамокгопа: ЮАР поддержала инициативу Путина создать сырьевые альянсы

Министр по вопросам электроэнергии и энергетики Южно-Африканской Республики (ЮАР) Кгосиентшо Рамокгопа заявил, что его страна поддерживает инициативу президента России Владимира Путина о создании сырьевых альянсов, которые будут регулировать мировые рынки ископаемых.
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