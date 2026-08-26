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«Всё началось с тебя»: год назад Оболенцева показала Марка, а теперь рядом с ним появилась младшая сестра

«Всё началось с тебя»: год назад Оболенцева показала Марка, а теперь рядом с ним появилась младшая сестра

В июне 2025 года Надежда Оболенцева впервые показала сына Марка — точнее, его маленькую деталь: младенец лежал в пледе с вышитым именем.

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