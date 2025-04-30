Meta необходимо привлечь разработчиков искусственного интеллекта на свою первую конференцию LlamaCon

Во вторник в штаб-квартире компании Meta в Менло Парке состоится первая конференция разработчиков ИИ LlamaCon, на которой компания попытается убедить разработчиков в необходимости создания приложений с использованием своих открытых моделей ИИ Llama.
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