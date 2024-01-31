Если вы как огня боитесь парикмахеров, то не бойтесь, это единственно правильный совет. Ведь перемены в образе — это всегда позитивный опыт.
31 фото, доказывающих, что иногда чем короче, тем лучше
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Когда смотришь на лицо человека (мужчина или женщина - не имеет значения) с подходящей стрижкой, то невольно чувствуется его какая-то открытость... Но ведь и с длинными волосами можно добиться аналогичного эффекта сделав прическу, которая не обязательно должна быть сложной или замысловатой... А просто распущенные и неухоженные волосы -это так уныло.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии