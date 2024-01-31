31 фото, доказывающих, что иногда чем короче, тем лучше

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Когда смотришь на лицо человека (мужчина или женщина - не имеет значения) с подходящей стрижкой, то невольно чувствуется его какая-то открытость... Но ведь и с длинными волосами можно добиться аналогичного эффекта сделав прическу, которая не обязательно должна быть сложной или замысловатой... А просто распущенные и неухоженные волосы -это так уныло.