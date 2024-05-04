Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Чем Чёрное море отличается в Сочи и в Крыму

Чем Чёрное море отличается в Сочи и в Крыму

Перед сезоном отпусков многие россияне решают куда им поехать. Не секрет, что наиболее популярными туристическими направлениями являются курорты Крыма и Краснодарского края, среди которых особо выделяется Сочи.

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