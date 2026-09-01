Россия оказывает Ирану гуманитарную поддержку в сложной ситуации

Россия продолжает оказывать помощь Ирану в условиях обострившейся военной и политической ситуации. Президент России Владимир Путин 1 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке сообщил о поставках необходимых товаров и гуманитарной поддержке, оказываемой Тегерану.
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