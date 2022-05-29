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Дело об НЛО в Розуэлле

Дело об НЛО в Розуэлле

Хотя существует почти общепринятое предположение, что в Розуэлле участвовал либо космический корабль из другого мира, либо воздушный шар «Могул» американских военных, факт состоит в том, что существует более десятка объяснений произошедшему.

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