Дело об НЛО в Розуэлле

Хотя существует почти общепринятое предположение, что в Розуэлле участвовал либо космический корабль из другого мира, либо воздушный шар «Могул» американских военных, факт состоит в том, что существует более десятка объяснений произошедшему.
Хотя существует почти общепринятое предположение, что в Розуэлле участвовал либо космический корабль из другого мира, либо воздушный шар «Могул» американских военных, факт состоит в том, что существует более десятка объяснений произошедшему.
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