Между беглыми российскими либералами и европейскими русофобами произошёл раскол. Активность «хороших русских», как называют на Западе уехавших из России сторонников Киева, в том числе так называемой команды Навального*, вызывает всё больше недовольства в Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии