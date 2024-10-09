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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера

Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера

В июле стало известно, что она вошла в штаб Дэна Байлсмы в «Сиэтле». Кэмпбелл стала первой женщиной-ассистентом главного тренера, работающей на постоянной основе в штабе клуба НХЛ.

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