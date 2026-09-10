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Авторадио

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Продавцы маркетплейсов стали чаще хранить товары у себя

Продавцы Wildberries и Ozon всё чаще отказываются от хранения товаров на складах маркетплейсов. Как пишет "Коммерсантъ", к концу августа собственные склады использовали более 97% продавцов Wildberries и 73% селлеров Ozon.

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