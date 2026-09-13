Ушаков заявил об отсутствии согласованного пакета по украинскому урегулированию

В ходе недавнего заявления Дмитрий Ушаков, помощник президента России, отметил, что на текущий момент отсутствует согласованный пакет мер по украинскому урегулированию.
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