«Техническая ошибка» ASML стоила мировой технологической отрасли $420 млрд — и это только начало

Нидерландский производитель полупроводникового оборудования ASML вчера опубликовал неутешительные прогнозы продаж, что привело к снижению не только его ценных бумаг, но и акций всех игроков мировой полупроводниковой отрасли, а также других сфер, связанных с современными технологиями.