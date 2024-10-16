«Техническая ошибка» ASML стоила мировой технологической отрасли $420 млрд — и это только начало

Нидерландский производитель полупроводникового оборудования ASML вчера опубликовал неутешительные прогнозы продаж, что привело к снижению не только его ценных бумаг, но и акций всех игроков мировой полупроводниковой отрасли, а также других сфер, связанных с современными технологиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии