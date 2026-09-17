В Рязанской области могут учреждить диплом «Почетный хранитель семейных традиций»

Ежегодно дипломом «Почетный хранитель семейной традиции» будут награждать не более 100 человек.В Рязанской области разработан проект постановления губернатора «Об учреждении диплома «Почетный хранитель семейной традиции».
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