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Рязанские новости

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В Рязанской области могут учреждить диплом «Почетный хранитель семейных традиций»

В Рязанской области могут учреждить диплом «Почетный хранитель семейных традиций»

Ежегодно дипломом «Почетный хранитель семейной традиции» будут награждать не более 100 человек.В Рязанской области разработан проект постановления губернатора «Об учреждении диплома «Почетный хранитель семейной традиции».

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