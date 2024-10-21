Эффективность валацикловира в лечении опоясывающего лишая и его осложнений — новое исследование

На ежегодном собрании American Academy of Ophthalmology (ААО), проходившем в Чикаго 19 октября, было представлено новое исследование, посвященное изучению эффективности противовирусного препарата валацикловир в лечении опоясывающего лишая и сопутствующих глазных заболеваний.
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