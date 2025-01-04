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Серохвостов не выступает на «Гонке чемпионов», потому что организаторы летом забыли его пригласить

«Гонка чемпионов», в которой участвуют лыжники и биатлонисты, проходит 4 и 5 января в Рязани. По информации Спортс’’, спонсор турнира «Технониколь» рассылал приглашения на гонку летом, но про Серохвостова забыл.

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