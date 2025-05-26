Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 021 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Хватит болтать,врежте по Берлину,пусть немцы обосрутся.это понятнее миллиона слов!"Грозит дальнейше...
  • Eduard
    Поставля Украине оружиеэти зоофилы упрекают нас в его применении.То что они стране,где был переворот переда.т,это их ..."Грозит дальнейше...
  • Eduard
    Эту болтовню мы 12 лет слушаем! Эти уговорыэти "красные линии".Это не работет,они понимают когда рылом в асфальт ткнут !"Грозит дальнейше...

Трамп переносит 50% пошлины на товары из ЕС: переговоры с фон дер Ляйен продолжаются

Трамп переносит 50% пошлины на товары из ЕС: переговоры с фон дер Ляйен продолжаются

Президент США Дональд Трамп отложил введение 50% пошлин на товары из ЕС до 9 июля после телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх