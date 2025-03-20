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Царьград

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Экс-чиновник администрации Севастополя подозревается в хищениях на поставках фронту

Экс-чиновник администрации Севастополя подозревается в хищениях на поставках фронту

Партия бронежилетов в результате не попала к бойцам, а была спрятана на складах.Бывший руководитель аппарата губернатора Севастополя Михаил Чигарев подозревается в махинациях с бронежилетами для фронта.

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Комментарии
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ЕП
Елена Петрова
Ну и лица!!! Таким всегда мало.
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