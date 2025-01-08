Макс Ферстаппен о симрейсинге на этапах «Ф-1»: «Я знаю, на что способен. Никто не будет указывать, как распоряжаться моей жизнью»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на критику, с которой столкнулся после неудачного Гран-при Венгрии – тогда нидерландец проводил виртуальную гонку во время этапа «Формулы-1», и в реальном заезде стал лишь пятым.
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