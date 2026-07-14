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Рамблер

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Рэпера Kyivstoner уличили в связях с «Азовом»

Рэпера Kyivstoner уличили в связях с «Азовом»

Популярный российский блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев заявил, что у украинского рэпера Альберта Васильева, известного как Kyivstoner, есть связи с полком «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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