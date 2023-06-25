На Ставрополье возбуждены уголовные дела по фактам присвоения денежных средств и злоупотребления должностными полномочиями

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Ставрополю пресечена противоправная деятельность местного жителя, подозреваемого в присвоении денежных средств в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- На Южно-Донецком направлении военнослужащий морской пехоты ТОФ сбил шесть самолетов и два вертолета противника
- Санитарная обработка территории - одна из приоритетных задач ликвидации последствий ЧС в Херсонской области
Свежие комментарии