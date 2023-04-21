В Новосибирске застройщик Григорьев получил условный срок за мошенничество на 21 млн рублей

Только при ремонте в подъезде жилого дома директор фирмы "Агросервис" похитил 14 миллионов рублей.Суд Центрального района Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении директора строительной компании "Агросервис" Сергея Григорьева.
Только при ремонте в подъезде жилого дома директор фирмы "Агросервис" похитил 14 миллионов рублей.Суд Центрального района Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении директора строительной компании "Агросервис" Сергея Григорьева.
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