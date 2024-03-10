Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 826 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Дунай
    Карен - умница и он прав! +++++Карен Шахназаров:...
  • Galina Bobryasheva
    Все время удивляюсь, чего не хватало этому сраному Горбачеву или Ельцину? Плохо ели? Носить было нечего? Народ единод...Карен Шахназаров:...
  • Борис Выдрин
    Поскольку операция разрушения страны СССР в 90-е годы проведена под руководством этого же государства, а организован...Карен Шахназаров:...

Ужасный конец или ужас без конца: "The Guardian" назвала главную цель российских войск западнее Донецка

Ужасный конец или ужас без конца: "The Guardian" назвала главную цель российских войск западнее Донецка

  «Авдеевская тактика» — зачистка опорников ВСУ авиабомбами — приводит к огромным потерям ВСУ на всех участках фронта Авдеевский участок остается абсолютным оперативно-тактическим приоритетом для Российской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Самойлов
Так КОМУ конец ужасный или ужас без конца?
Ответить
56 мин.

Картина дня

наверх