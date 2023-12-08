Как в Тюменской области заботятся о сиротах и семьях с инвалидами: «Выстроена прекрасная система помощи»

Российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова похвалила Тюменскую область за отличные результаты в работе по поддержке сирот, замещающих семей и семей, которые воспитывают детей-инвалидов, а также ребят из Донбасса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии