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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Как в Тюменской области заботятся о сиротах и семьях с инвалидами: «Выстроена прекрасная система помощи»

Как в Тюменской области заботятся о сиротах и семьях с инвалидами: «Выстроена прекрасная система помощи»

Российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова похвалила Тюменскую область за отличные результаты в работе по поддержке сирот, замещающих семей и семей, которые воспитывают детей-инвалидов, а также ребят из Донбасса.

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