В Белгородской области участковый уполномоченный полиции и ветеран СВО, награжденные государственными наградами, провели Урок мужества для молодежи

Старший участковый уполномоченный ОМВД России по Ровеньскому району старший лейтенант полиции Вячеслав Евсюков и ветеран СВО Александр Шугайлов, удостоенные государственных наград, провели в Центре молодежных инициатив Урок мужества для подрастающего поколения.
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