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Защита кандидатской махинации. Как замминистра «обнулил» свою диссертацию, а академики его поддержали - «Корупция»

Защита кандидатской махинации. Как замминистра «обнулил» свою диссертацию, а академики его поддержали - «Корупция»

«Обнуление» — популярная практика не только в российской политике, но и в российской науке. Один из блестящих образцов этой практики — заместитель министра образования Ставропольского края Дмитрий Донецкий, который, узнав, что его могут лишить ученой степени за фальшивую диссертацию, просто объявил, что в РГБ хранится «неправильный» экземпляр.

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