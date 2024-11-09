Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 481 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    СП и СП-2 для Германии панацея от всех проблем ,но вот только немцы живут в другой реальности !Президент Германи...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Подготовленная в ...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...WP узнала об «адс...

В Германии предрекли конец режима Зеленского после победы Трампа

В Германии предрекли конец режима Зеленского после победы Трампа

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил в социальной сети X о возможном освобождении Европы от сторонников поддержки Украины на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх