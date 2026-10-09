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Царьград

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Удары по дата-центрам "Яндекса". Неудобных вопросов слишком много. И военкор Сладков задал все

Удары по дата-центрам "Яндекса". Неудобных вопросов слишком много. И военкор Сладков задал все

Сначала были удары по дата-центрам в Рязанской области, после чего в компании "Яндекс" сообщили о некоем инциденте, не желая обострять ситуацию.

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