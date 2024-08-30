Карта боевых действий в Курской области: противник несет тяжелые потери на всех направлениях 30 августа

На 30 августа 2024 года ситуация в Курской области продолжает оставаться сложной. Карта боевых действий в Курской области показывает, что противник не оставляет попыток продвинуться на нескольких ключевых направлениях.
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