Reedus: Filming final scenes of 'Daryl Dixon' felt like an accomplishment

Norman Reedus and Melissa McBride appeared at NYCC Friday to talk about their 15-year journey as "TWD" zombie-apocalypse survivors Daryl and Carol.
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