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Царьград

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Мелания Трамп снимет фильм о жизни в Белом доме: Amazon Prime заплатил $40 млн

Мелания Трамп снимет фильм о жизни в Белом доме: Amazon Prime заплатил $40 млн

Мелания Трамп планирует снять документальный фильм о жизни в Белом доме с профессиональной съёмочной группой.

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