Депутат и артист Бурляев назвал условие возвращения в Россию уехавших артистов

Шанс на покаяние: депутаты оценили возможность для прощения сбежавших звезд.Народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев высказался о судьбе деятелей культуры, покинувших страну после начала СВО.
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