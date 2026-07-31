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Царьград

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Депутат и артист Бурляев назвал условие возвращения в Россию уехавших артистов

Депутат и артист Бурляев назвал условие возвращения в Россию уехавших артистов

Шанс на покаяние: депутаты оценили возможность для прощения сбежавших звезд.Народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев высказался о судьбе деятелей культуры, покинувших страну после начала СВО.

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