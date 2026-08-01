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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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16-летняя Лютова вышла в финал на первом турнире WTA в карьере – младше нее в финалах WTA c 2019-го никого не было

16-летняя Кристина Лютова обыграла Эльвину Калиеву в полуфинале турнира в Мемфисе – 7:5, 6:1. Лютова играет первый турнир на уровне тура и вышла в финал.

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