Губернатор Вячеслав Федорищев поручил повторно проверить укрытия во всех школах и больницах региона после жалоб родителей на то, что детям во время ракетной опасности приходится сидеть на полу без воды и с частичным освещением.
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